António Juvenal Gonçalves

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Nélia Maria Camacho Gonçalves Pires, seu marido e filha; Almerindo Miguel Camacho Gonçalves, sua esposa e filhos; Tânia Micaela Camacho Gonçalves, seu marido e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avó e parente, natural da freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12.30 horas, na referida Igreja.

A família do falecido, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que será celebrada missa de 7º dia em sufrágio da sua alma, no dia 19.11.2019, terça-feira, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de São Martinho no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto

Renovando agradecimentos às equipas, Médica, Enfermagem e Pessoal Auxiliar de Acção Medica, do Serviço da Cardiologia, nomeadamente UTIC e UCTIC do Hospital Dr. Nélio Mendonça no funchal, em especial ao Sr. Dr. Drumond e Sr. Dr. João Manuel, pela forma profissional, atenciosa e dedicada, como acompanharam o seu saudoso parente durante a sua enfermidade.

Funchal, 13 de Novembro de 2019