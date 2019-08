Luciano Moniz Serrão

AGENTE APOSENTADO DA PSP

FALECEU

Sua esposa Maria da Piedade dos Santos Nóbrega, filha Iva Raquel Nóbrega Serrão Fraga Gomes, genro Daniel Eduardo Fraga Gomes, neta Carlota Fraga Gomes, sogro, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda do Bica, freguesia do Caniçal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11 horas, para a Igreja Paroquial do Caniçal, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 13 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal do Caniçal.

Pai, meu querido

Partiste tão rápido...

Parece um pesadelo...

Foste um Excelente pai, meu verdadeiro amigo e

estavas sempre presente em todos os momentos.

Ensinaste-me tudo, menos viver sem ti.

Vou amar-te para sempre meu anjo.

Tua filha Raquel

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial, a Todos os Profissionais de Saúde da Unidade de AVC, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Mais informa que, na próxima quarta feira, dia 21-08-2019, pelas 19.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial do Caniçal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Caniçal, 17 de Agosto de 2019