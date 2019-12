Maria da Conceição Rodrigues do Rosário

1937-2019

FALECEU

Seu esposo, José Silva Bodeão, seus filhos, Maria da Conceição do Rosário da Silva Relva, esposo e filho, Maria Cecília do Rosário Bodeão, José Luís do Rosário Bodeão e filha, José Rodrigues Bodeão, Maria de Lurdes Rosário da Silva Abreu, esposo e filhas, Maria Cristina Rodrigues Bodeão, esposo e filho e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho do Pico do Melro N.º 27, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 10:45 horas, para a Capela de Santo Amaro - Lombada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro - Lombada.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Urologia do 8º Andar do Hospital Dr.º Nélio Mendonça, ao Centro de Saúde da Ponta do Sol, ao Serviço de Urgência da Ribeira Brava e aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta do Sol, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada. A todos um muito obrigado!

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado dia 04-01-2020, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª da Luz, Vila - Ponta do Sol .

Ponta do Sol, 29 de Dezembro de 2019