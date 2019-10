João Paulo Fernandes Correia

FALECEU

R.I.P.

Seus sobrinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso tio, residente que foi ao Sítio da Serra de Água, Caminho Delfina Fernandes Correia, nº 4, freguesia do Seixal e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:45 horas, para Igreja Paroquial do Seixal onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo funeral para o cemitério municipal do Seixal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quinta-feira, dia 31/10/2019, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial do Seixal.

Seixal, 29 de outubro de 2019