Júlia de Freitas

FALECEU

Seus irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, tia e parente, residente que foi à Avenida Luís de Camões- Atalaia, freguesia de Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho no Caramanchão - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem.

Machico, 3 de junho de 2019