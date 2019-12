Pedro Miguel Caires Vieira

(SAUDOSO E ÚNICO)

FALECEU

Seus pais José Miguel de Sousa Vieira e Teresa Maria Rodrigues de Caires Vieira, sua irmã Sara Lisandra Caires Vieira, avó, tios, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão, neto, sobrinho, primo, amigo e parente, residente à Rua João Batista Sá, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza, hoje, sexta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas para a Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde será celebrado missa de corpo presente pelas 14:00 horas, na referida capela, prosseguindo depois para inumação em jazigo no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, pedindo que, se possível, usem roupa branca, assim como aqueles que queiram oferecer flores que o façam também com flores brancas.

Caniço, 20 de Dezembro de 2019