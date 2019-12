José Paulo Abreu de Jesus

FALECEU

Seus filhos Cátia Jesus e Paulo Jesus, genro, netos, mãe Maria Rosa Teixeira de Abreu, irmãs Cátia e Cecília, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio e parente, a residir na freguesia Camacha, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

São Gonçalo, 20 de Dezembro de 2019