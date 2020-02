Maria Dionisia Telo de Menezes

FALECEU

Seu irmão, cunhada, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas das suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, amiga e parente, residente que foi à Vereda da Pontinha F, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 2.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Equipa de Enfermagem do Centro de Saúde de Machico, por todos os cuidados prestados à sua querida familiar.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 15/02/2020, pelas 18 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 10 de Fevereiro de 2020