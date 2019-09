Maria Inês Correia

FALECEU

R.I.P.

Seu companheiro José Albertino Gomes Melim, seus filhos: Fábio Gonçalo Correia Melim e Francisca Nicole Correia Melim, seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa companheira, mãe, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua do Pombal-Apartamentos “A Ver O Mar”, R/C-Esquerdo, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 25, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo - Funchal.

Funchal, 20 de Setembro de 2019