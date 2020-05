Lurdes Nunes Correia

FALECEU

Suas irmãs, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente que foi residente à Vereda do Pico do Funcho nº 47, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 15h00 na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para inumação no mesmo.

Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente nos nossos corações. As memórias da tua bondade sempre ficarão connosco. Continua brilhando no céu.

Funchal, 27 de Maio de 2020