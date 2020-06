Carlos de Freitas

FALECEU

Sua esposa, Maria Bela de Abreu, sua filha, genro, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de São Martinho - Funchal, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha) pelas 10h30. Finda a cerimónia, será inumado no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, agradecendo a compreensão de todos, apelando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades locais e de Saúde em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pela situação epidemiológica actual. Endereça um especial agradecimento a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviços de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por todos em conjunto, colocarem em pratica toda a excelência profissional, simpatia e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

Quinta-feira, dia 25 de Junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 18h00, na Igreja Paroquial de São Martinho, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

“Nós temos muito orgulho de você, meu pai amado. Você parte, mas deixa o exemplo de vida, de determinação e coragem. Você estará sempre presente em nossas vidas, o seu amor irá nos unir e nos guiar para sempre. Obrigado por ter dedicado parte da sua vida a nós, obrigado por ter sido sempre um pai e amigo maravilhoso.

Descanse em paz, meu pai, é hora de repousar ao lado de Deus. Nós aqui estamos em paz e buscando consolo no amor que você nos deixou. Te amaremos para sempre.”

Funchal, 20 de Junho de 2020