Dolores Nunes Rodrigues

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas, Maria Mafalda Rodrigues Aguiar seu marido e filhos, Maria Rosaria Nunes Rodrigues Alves seu marido e filha, Dolores Nunes Frade Baptista seu marido e filhas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente ao Sítio da Pontinha, Vereda dos Pescadores, nº 1, Paroquia do Jardim do Mar e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:30 horas, para Igreja Paroquial do Jardim do Mar onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo funeral o cemitério municipal do Jardim do Mar.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo, dia 27/10/2019, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial do Jardim do Mar.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º andar, lado nascente, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa querida familiar.

Jardim do Mar, 20 de Outubro de 2019