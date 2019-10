Maria Manuela Magalhães Rodrigues da Silva

(PROFESSORA APOSENTADA)

FALECEU

R.I.P.

Sua filha Cristina Manuela Magalhães Rodrigues Inácio da Silva Barbeito seu genro José Manuel da Câmara Barbeito suas netas, Isabel Margarida da Silva Barbeito, Madalena Sofia da Silva Barbeito e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rua Dr. Pita, nº 90, freguesia de São Martinho que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para jazigo de família no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira, dia 11/10/2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Nazaré, Funchal.

A família agradece à Dr.ª Ema Freitas pela sua amizade e cuidados de saúde prestados. Ás Equipas de enfermagem, técnicos de saúde e cuidadores pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa ente querida.

Funchal,7 de Outubro de 2019