Ernesto Andrade Nunes

(EX-FUNCIONÁRIO DA E.E.M.)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, filhas, netos, neta, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, amigo e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Funchal, 28 de Abril de 2020