Agostinha Fernandes de Sousa

(AO CUIDADO DE SUA SOBRINHA ILDA SANTOS)

FALECEU COM 80 ANOS

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, compadres, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora do Caminho dos Murinhos (Paróquia de Santiago), Jardim da Serra, que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo do Hospital do Funchal pelas 12:15h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7ºdia será na próxima quinta-feira às 19:00h na igreja Paroquial de Santiago, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Sairá um autocarro de cor cinzenta das corticeiras pelas 12:15h subindo o Marco, Fonte da Pedra indo até a Venda do Sr. Mário (Corrida), depois vai até o Chote e desce o caminho do Foro, após o funeral irá fazer o trajeto inverso.

Jardim da Serra, 07-12-2019