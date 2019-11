Irmão João Pereira Carvalho

SUPERIOR DA COMUNIDADE DE IRMÃOS - FUNCHAL

É com pesar que os Irmãos da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, Familiares, Utentes, Colaboradores, Voluntários e Direção da Casa de Saúde S. João de Deus, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso Irmão e parente, residente que foi à Casa de Saúde S. João de Deus - Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, que será celebrada Missa Exequial de Corpo Presente Presidida pelo Senhor Bispo D. Nuno Brás no dia 22 de Novembro, pelas 11:00 horas na Capela da Casa de Saúde São João de Deus - Funchal, após Missa o Corpo continuará em Velório até as 13:30 horas (prosseguindo o cortejo fúnebre para o Aeroporto Internacional da Madeira). O Funeral será celebrado Sábado, na Capela da Casa de Saúde do Telhal, pelas 14 horas, seguindo-se o cortejo fúnebre para o talhão da Ordem Hospitaleira, no cemitério de Rio de Mouro, Sintra.

Os irmãos da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, Direcção, Utentes e Colaboradores da Casa de Saúde S. João de Deus no Funchal e família, agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar a Cerimónia Religiosa do seu saudoso Irmão e familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, na próxima Segunda-feira dia 25, pelas 11:00 horas na capela da Casa de Saúde São João de Deus - Funchal.

Funchal, 22 de Novembro de 2019