João Idónio Fernandes Pontes

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos: Manuela Pontes, José Manuel Pontes, Giselda Pontes, Rita Pontes, Fátima Pontes, Nélio Pontes, Paula Pontes, Délia Pontes e Claúdia Pontes, seus genros, noras, netos, bisnetos, trinetos, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, trisavô, tio, primo e parente, residente que foi ao Caminho do Terço, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 10:45 horas, para a Capela do Cemiterio de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o seu funeral, pelas 14:00 horas, para o mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 07, pelas 10:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º andar-poente do Hospital dos Marmeleiros, ao Serviço de Ajuda Domiciliária da Segurança Social da Madeira-Núcleo de Santa Maria Maior, bem como à Sr.ª D. Maria José, pela forma carinhosa e dedicada, como trataram e cuidaram o seu saudoso familiar durante a sua doença.

Ficam as lembranças para contar como foi sua vida e restam as saudades para lembrar a falta que você fará.

(De seus filhos e netos)

Funchal, 2 de Julho de 2019