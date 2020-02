Teresa Pereira de Abreu Pita

1942-2020

(IRMÃ DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à Estrada da Pavana Nº 50, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Caetano - Terças.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado dia 08-02-2020, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

A família agradece também a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Hemato - oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como a sua grande amiga Sr.ª Piedade Quintal Pereira pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar.

Ponta do Sol, 5 de Fevereiro de 2020