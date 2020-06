Justina de Jesus

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Seus filhos, Rosa Pestana, filhas e netos, Antonino Pestana e filhos, Graça Pestana, marido e filhos, Carlos Pestana, companheira e filhos, Humberto Pestana e filhos, Conceição Pestana, marido e filho, seus irmãos, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia, parente e amiga, residente que foi à Travessa da Torrinha nº 14, Freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 09,30 horas, para o Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo.

Mais participam, que, às 11,00 horas, na Capela do referido Cemitério, será celebrada a última encomendação e despedida.

A família, reconhecidamente, agradece a todos os que participaram no cortejo fúnebre, desde o hospital até à entrada do Cemitério e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Agradecem, toda atenção e cuidados prestados pelos profissionais de saúde do Centro de Saúde do Bom Jesus, e ainda todas as expressões de pesar e carinho enviado aos seus familiares.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Terça - Feira, dia 9, às 18,00 horas, na Igreja Paroquial da Sé, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 5 de Junho de 2020