Maria Lídia Gomes Camacho Veloza

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Caminho de Santa Quitéria, Paróquia de Santo Amaro e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 15:00 horas, na Igreja Velha de São Martinho (Rosário), prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º andar-nascente do Hospital dos Marmeleiros, bem como a toda a equipa dos Serviços Médicos Nocturnos e às ajudantes domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira-Núcleo de Santo António, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram e cuidaram a nossa ente querida.

Funchal, 14 de Março de 2020