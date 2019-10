Maria Dores Fernandes Barreto

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Ana Maria Fernandes Barreto e filhos, Maria Helena Fernandes Barreto e marido, Humberto Jaime Fernandes Barreto sua esposa e filhos, Maria da Conceição Fernandes Barreto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da capela do cemitério municipal do Monte para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo segunda-feira, dia 21/10/2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal.

A família agradece aos profissionais que assistiram a sua familiar com competência, dedicação e carinho na RRCCI, Unidade do Dr. João de Almada 1º P, Atalaia Living Care e Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Funchal, 16 de Outubro de 2019