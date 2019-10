José Neto da Costa

(1960 – 2019)

FALECEU

Sua esposa, Fernanda de Ascensão Vieira Costa, seus filhos, José Heliotério Vieira da Costa, esposa e filho, Ezequiel Horácio Vieira Neto e filho, Nelson Henrique Vieira Neto, esposa e filha, Agostinho Sérgio Vieira Neto, esposa e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada Campo de Futebol N.º 36, freguesia dos Canhas, concelho de Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º João de Almada pelas 13:00 horas, para a Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade, onde estará em Câmara Ardente a partir das 14:00 horas, sendo celebrada a missa de corpo presente pelas 16:30 horas na Igreja Paroquial, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Domingo dia 20/10/2019, pelas 09:45 horas na Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas.

Canhas, 16 de Outubro de 2019