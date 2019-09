Lurdes Martins Figueira de Abreu

FALECEU

Seus filhos Manuel Figueira de Abreu; Marsília Fátima Figueira de Abreu, marido e filho;

Eliseu Figueira de Abreu; Octávio Figueira de Abreu; sua nora Ana Paula Barros de Freitas, filhas, genros e neto; sua irmã, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi às Escadinhas do Papagaio Verde, 36, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 23/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 28/09/2019, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 23 de Setembro de 2019