Laurindo Alves dos Santos

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa Maria Teresa França, seus filhos Paulo e Gina, seu genro Ilídio, seus netos Joana, Alexandre, Tiago e Gabriela, seus cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada António Carvalhal, 112, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 23/09/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:30 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Sexta-feira, 27/09/2019, pelas 19:00 horas, em local a informar pela família, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 2º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenho medo! Não se desanime!

Deuteronómio 31:8

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

2 Timothy 4:7

Ponta Delgada, 23 de Setembro de 2019