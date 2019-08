Joaquim Pereira Esteves

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DO FAIAL)

(FALECEU COM 100 ANOS)

R.I.P.

Seus filhos: Isabel Esteves, Emília Esteves, José Esteves, Constância Esteves, Lígia Esteves, Joaquim Esteves e Manuel Esteves, seus genros, noras, netos e bisnetos, sua cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente, natural do Faial, concelho de Santana e residente que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 01, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial do Caniço.

A filha Maria Constância Nascimento Esteves, cuidadora de seu pai há cerca de 20 anos e 10 meses, agradece às equipas médicas, em especial à Sr.ª Dr.ª Manuela Lélis, Sr. Dr. Gil Gomes e ao seu neto Sr. Dr. Tiago Esteves, às equipas de enfermagem e às assistentes operacionais, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram o nosso saudoso familiar. Um agradecimento especial à D. Emanuela e a todos os familiares e demais pessoas que de uma forma directa ou indirecta contribuiram para o bem estar do Pai. UM BEM HAJAM.

Funchal, 28 de Agosto de 2019