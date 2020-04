Antero Oliveira Tavares da Silva

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Anabela Nascimento Fernandes, seus filhos, enteados, genro, noras e netos, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, padrasto, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Lombo, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Funchal, 21 de Abril de 2020