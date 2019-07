Adelino Figueira

FALECEU

Sua esposa Teresa Ferreira de Gouveia, seus filhos, noras, genro, netos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever e participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à Entrada do Olival, freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Os familiares agradecem, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Na próxima terça-feira, (9-07), pelas 19:00 horas, terá lugar na Igreja Paroquial de São José, São Roque, a missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

Funchal, 5 de julho de 2019