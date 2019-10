Laurinda de Mendonça de Freitas

FALECEU

Seus filhos, genro, nora, netos e bisnetos, suas irmãs, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Beco do Matadouro, 12 B, Santa Luzia, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 15/10/2019, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 10:00 horas para a capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 19/10/2019, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 2º piso nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à Dra. Suzete, enfermeiros e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, à Dra. Lídia, à Dona Laurinda e às ajudantes do apoio domiciliário Ana Moura, Cristina e Sofia. A família agradece também ao Dr. Saturnino e ao Dr. Fernando Jacinto. A todos muito obrigado pelo carinho e profissionalismo com que trataram a nossa ente querida.

Funchal, 15 de Outubro de 2019