Abel Domingos de Gouveia Nóbrega

FALECEU

Sua esposa, Odete Baptista Rodrigues, sua filha, Lucélia Rodrigues Nóbrega, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha.

Mais participam que se encontra em câmara ardente na capela do cemitério municipal da Camacha e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Sábado dia 28 de Setembro, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da freguesia da Camacha, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento, a todas as equipas da Santa Casa da Misericórdia de Machico, que com ele partilharam esta fase da sua vida, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional, os cuidados de saúde prestados com saber e dedicação e a disponibilidade que souberam ter e demonstrar no apoio à família. Bem-Haja.

Camacha, 21 de Setembro de 2019