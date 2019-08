Maria Delfina dos Santos

FALECEU

Seus familiares, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Atouguia, freguesia e concelho da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje Terça-feira, saindo da Capela de Nossa Senhora da Conceição - Arco da Calheta, pelas 15:00 horas, para a Capela de Cristo Rei - Lombo do Doutor, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do Lar de Nossa Senhora da Conceição - Arco da Calheta, ao Centro de Saúde da Calheta, aos Bombeiros Voluntários da Calheta, pelo o carinho, dedicação e profissionalismo, como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos, que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos, um muito Obrigado!

Lombo do Doutor - Calheta, 27 de Agosto de 2019