António Alberto Carvalho Barbosa

FALECEU

R.I.P.

É com grande pesar que os colaboradores da empresa Alfilux – Alberto Barbosa & Filhos, S.A. comunicam o falecimento do seu fundador e Presidente do Conselho de Administração, Sr. António Alberto Carvalho Barbosa.

Prestamos as nossas condolências e total solidariedade a toda a família.

Iremos recordá-lo sempre com saudade.

Braga, 14 de Fevereiro de 2020