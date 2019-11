João Luís Nascimento Rêgo

FALECEU

Suas filhas, genros, neta, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, primos, os demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, que hoje será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma pelas 16h00, na Igreja Matriz do Caniço, após a qual prosseguirá a deposição das suas cinzas em Jazigo de Família no Antigo Cemitério Municipal do Caniço.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste piedoso ato.

Caniço, 27 de Novembro de 2019