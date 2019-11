Eduardo Rogério de Abreu

FALECEU

Seu irmão, Armindo Jorge Abreu e esposa, Iolanda Valberta Moritz da Câmara Abreu, seus sobrinhos, Marta Cília, Jorge Miguel, Ricardo Paulo e demais familia, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Calçada de Santa Clara, São Pedro, Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 9:00 horas, para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 9:30 horas, prosseguindo pelas 10:00 horas, para cremação no mesmo cemitério.

No próximo sábado pelas 17:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial de São Roque, Funchal.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Funchal 17 de Novembro de 2019