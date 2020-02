Alexandrina Luísa Rodrigues das Neves

FALECEU

R.I.P.

Seus pais, José do Nascimento das Neves e Cecília Rodrigues Sardinha das Neves; suas irmãs Carla Patrícia Rodrigues Neves, companheiro e filho; Cátia José Rodrigues Neves e companheiro, seus tios, tias, primos, primas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, filha, irmã tia e parente, residente que foi Caminho da Penteada nº 48, freguesia de São Roque, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 12:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal de Santa Catarina - Porto Santo, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Por desejo da família pede-se às pessoas que acompanharem o funeral da sua familiar, se possível usar uma peça de roupa branca.

Renovando agradecimentos à direção, enfermagem, assistentes operacionais e todos os colaboradores das Irmãs Hospitaleiras - Funchal e Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, por todo o profissionalismo, carinho e dedicação que sempre dedicaram à nossa saudosa parente.

Porto Santo, 15 de Fevereiro de 2020