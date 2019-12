Maria Vanda Abreu Rodrigues

FALECEU

A família e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Casa de Saúde Câmara Pestana cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente e utente, natural da Freguesia da Tabua e residente que foi à Rua do Lazareto nº 125, São Gonçalo – Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15,30 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Gonçalo para inumação no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 15,00 horas na referida Capela.

A família e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e utente, ou que de qualquer forma, manifestaram o seu pesar.

Funchal, 20 de Dezembro de 2019