Maria Manuela Perestrelo Abreu

FALECEU COM 61 ANOS

Seu companheiro e seus filhos Emídio Manuel Abreu Mendonça, esposa e filhos, Andreia Lisandra Abreu, esposo e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora da Rua Quinta Falcão (Santo António), Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 11:00 horas para a capela do cemitério de Santo António, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta parente e informa que mandará celebrar uma missa nas suas intenções, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Funchal, 8 de Novembro de 2019