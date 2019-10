Felismina Rosa Batista Vieira

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, genro, noras, netos e bisneto, seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Impasse do Comboio, nº. 5 (Residência Assistida Quinta d´Avó), freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 20, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Luzia.

A família agradece à Direcção, Médicos, Enfermeiros e restante Pessoal Auxiliar da Residência Assistida Quinta d`Avó e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Os teus desejos e pensamentos:

“ Quando eu partir para o outro lado do caminho, vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu no mundo do criador. Não utilizem um tom solene ou triste, não derramem lágrimas ou chorem sobre a minha campa, não vistam preto ou ponham luto na minha despedida. Que o meu nome seja pronunciado sem ênfase de nenhum tipo. Respeitem e honrem a minha memória. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, simplesmente um ciclo se fechou. A vida continua. Sigam em frente! Sejam felizes! Sorriam, pensem em mim, rezem por mim!

Amei-vos a todos! ”

Funchal, 16 de Outubro de 2019