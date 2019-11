Pasquale Fattorini

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Ydida Soraya Barreto Bolivar, seus filhos, netos, sobrinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, avô, tio e parente, residente que foi à Estrada da Banda D`Além, Freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 06 de Novembro, com missa de corpo presente pelas 09:30 h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para cremação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Funchal, 6 de Novembro de 2019