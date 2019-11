Maria Margarida de Macedo Manica

FALECEU

Seus familiares e amigos participam o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi no Edifício Vista Mar, Barreiros, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza amanhã, Quinta-feira, 21/11/2019, pelas 14:30 horas, saindo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja velha de São Martinho, para jazigo de família no cemitério da Ribeira Brava.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Segunda-feira, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial da Nazaré, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece reconhecidamente a todo o pessoal da Clínica da Sé, de forma especial à equipa de enfermagem, a forma profissional e humana, o carinho, como trataram a sua familiar.

Funchal, 20 de Novembro de 2019