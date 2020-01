João Teixeira

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa Cesarina de Faria Rodrigues; sua filha Carla Susana Rodrigues Teixeira, seu genro Sandro Miguel Góis Soares, sua neta Carolina Teixeira Pelágio, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rampa da Casa Branca, 6, Monte, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 26/01/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 01/02/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à Dra. Nancy Barros Faria, Dra. Paula Vieira e a todos os enfermeiros do 8º andar, Serviço de Hemato Oncologia e do Hospital de Dia, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 26 de Janeiro de 2020