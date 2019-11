Ilídio Andrade de Jesus

1974 - 2019

(FUNERAL AMANHÃ, SÁBADO, 23/11/2019)

FALECEU

Sua mãe, Maria da Silva de Andrade, seus filhos Angélica da Silva Andrade, Gonçalo Silva Andrade e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso filho, pai, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho e parente, residente que foi ao Caminho do Lombo de São João Nº185, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza amanhã ,Sábado, 23 de Novembro de 2019, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, para a Capela do Cemitério de São Caetano - Terças, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para inumação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima quarta-feira dia 27-11-2019, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Gastro do Hospital Dr.º Nélio Mendonça, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que o apoiaram e visitaram nesta sua difícil caminhada.

Ponta do Sol, 22 de Novembro de 2019