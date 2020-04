Maria da Conceição Jardim Fernandes

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, genro, nora, netos, bisneta, irmãs, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi à Rua Professor Virgílio Pereira, Paróquia do Livramento e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Nefrologia-8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a nossa saudosa familiar.

Funchal, 10 de Abril de 2020