Américo Domingos Ferreira Carvalho

FALECEU

Seus filhos, nora, genros, netos, irmã, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, residente que foi ao Caminho do Larano, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 16.30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Um especial agradecimento a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 1.º andar poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e profissional como trataram o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 21/06/2020, pelas 11 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a esse piedoso ato.

Machico, 15 de Junho de 2020