Virgílio de Jesus Rodrigues

FALECEU

Sua esposa, Maria Ana de Freitas Teixeira Rodrigues, sua filha, genro, netas, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio Casais de Além na freguesia da Camacha, cujo funeral se realizará amanhã. segunda-feira, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório a partir das 11h00. Após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento às Sras. Dras. Carolina Camacho e Ema Freitas - Serviço da Dor, assim como, a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 8º piso nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos em conjunto, terem agido com eficácia e excelência profissional, manifestada pela forma afectuosa posta em prática na assistência tida ao seu ente querido.

A todos, uma palavra de gratidão!

Quarta-feira, dia 12 de Fevereiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Matriz da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 9 de Fevereiro de 2020