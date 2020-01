Hermínia Gramilho

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Vera Cruz, 29, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 26/01/2020, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:15 horas para a entrada junto ao cemitério da Quinta Grande, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:00 horas para a capela da Vera Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 08:30 horas das Fontaínhas, passando pela Vera Cruz, Stop, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, ao hospital, regressando depois ao mesmo local.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, 30/01/2020, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à equipa de enfermagem do 3º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros e do Centro de Saúde da Quinta Grande, às assistentes domiciliárias da Segurança Social, aos Bombeiros de Câmara de Lobos, todo o apoio prestado, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

A Avó partiu e a saudade ficou para nos lembrar que as memórias e o amor nem a morte nos pode roubar.

Até um dia.

Quinta Grande, 26 de Janeiro de 2020