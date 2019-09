Maria Estela de Freitas

(FALECEU COM 95 ANOS)

Suas irmãs, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural de São Martinho, actualmente a residir no Lar da Bela Vista, São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 28/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas, para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece ao estabelecimento Lar Bela Vista, São Gonçalo, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar durante os 19 anos de internamento.

Funchal, 28 de Setembro de 2019