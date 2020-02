João Crispim Gomes da Silva

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa Hermínia Carmita Soares Silva, seus filhos, noras, genros, netos ausentes em França, suas irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Azinhaga do Ribeiro Real,2 A, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 04/02/2020, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 08/02/2020, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 4 de Fevereiro de 2020