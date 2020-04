Francisco José Gonçalves da Silva

CONHECIDO TAMBÉM POR “BICHINHO VERDE”

FALECEU

Sua filha, Raquel da Silva, mãe, irmã, cunhados, sobrinha e afilhada, os demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso querido parente e amigo, residente que foi à Estrada do Garajau na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres e encomendação junto à sepultura pelas 13h00, no Antigo Cemitério Municipal do Caniço.

Finda as cerimónias, será inumado no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, solicitando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades locais e de Saúde em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pela situação epidemiológica actual.

Caniço, 20 de Abril de 2020