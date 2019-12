Maria José Gomes Ferraz

FALECEU

Seu marido Armindo dos Santos Almeida; sua filha Sandra da Conceição Gomes e seus filhos Hugo André, Sara Margarida e Mariana e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda da Amoreira, 44-A, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 06/12/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:45 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Segunda-feira, 09/12/2019, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial da Nazaré, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 6 de Dezembro de 2019