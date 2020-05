Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes

(CORONEL DO EXERCITO APOSENTADO)

FALECEU

Sua esposa, Ludovina da Conceição Pinheiro Monteiro Vargas da Costa Fernandes, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, sua irmã, sobrinhos, primos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na Residência Assistida DILECTUS em Santa Rita, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres junto à sepultura pelas 13h30, no Cemitério Municipal de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho. Finda a cerimónia, será inumado em jazigo no Talhão dos Combatentes.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, agradecendo a compreensão de todos, apelando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades locais e de Saúde em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pela situação epidemiológica actual.

Funchal, 6 de Maio de 2020